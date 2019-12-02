الجماهير تستخدم مترو الدوحة للوصول إلى ستاد خليفة December 2, 2019 14:36 2:30 دقيقة مترو الدوحة أحد أهم البُنى التحتية الحديثة في قطر، تستخدمه الجماهير حالياً في خطه الذهبي للوصول إلى ستاد خليفة الدولي لمتابعة مباريات من خليجي 24. لمشاهدة البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ24، تابعونا عبر حساباتنا التالية: YouTube Facebook Twitter -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:30 دقيقة الجماهير تستخدم مترو الدوحة للوصول إلى ستاد خليفة 4:16 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 3:01 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 1:26 دقيقة أكرم عفيف يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في قطر 3:59 دقيقة الجماهير الكويتية متفائلة قبل لقاء البحرين 1:53 دقيقة كأس العالم 2022 ... مسيرة التشييد مستمرة 0:28 دقيقة القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019 0:30 دقيقة الكويت والبحرين: التغطية الخاصة 2:51 دقيقة مونديال قطر 2022: تسع سنوات من العمل الدؤوب