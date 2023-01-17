احتفالية كبيرة في مسقط بعد تأهل منتخب عُمان للمشهد الختامي من قبل beIN SPORTS January 17, 2023 19:45 2:31 دقيقة أجواء فرحة الجماهيرِ العُمانية بعد تأهلِ منتخب بلادها إلى المشهد الختامي لخليجي 25 من العاصمة مسقط تقارير إخبارية منتخب عمان لكرة القدم كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة العراق يتوّج بلقب خليجي 25 0:24 دقيقة مونشنغلادباخ يضم حارس المرمى السويسري يوناس أوملين 6:54 دقيقة باريس سان جيرمان يظفر بلقب كأس موسم الرياض 0:41 دقيقة بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر 1:18 دقيقة بعثة باريس سان جيرمان تحط الرحال في الرياض 5:43 دقيقة أنس جابر تغادر بطولة أستراليا المفتوحة 5:13 دقيقة دجوكوفيتش بثبات إلى الدور القادم 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 1:38 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو 2:19 دقيقة إقامة نهائي "خليجي 25" في موعده