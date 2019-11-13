وكان الموعد السابق من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول ليصبح من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن الاتحاد أنه وافق رسمياً على مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين التي أعلنت أمس عن عدولها عن قرار عدم المشاركة في البطولة لتنضم بالتالي إلى خمسة منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان.

وقال نائب رئيس الاتحاد جاسم الشكيلي في مؤتمر صحافي "يثمن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تجاوب الاتحادات الثلاثة مع دعوة الاتحاد الخليجي مضيفاً "نظرا لوضع المنتخب السعودي الشقيق ومشاركة نادي الهلال في مباراة الإياب" للدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، والمقررة في 24 من الشهر الحالي (أي الموعد المحدد سابقا لانطلاق "خليجي 24")، "تم تأجيل إقامة البطولة من 24 الى 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر".

وأكد الاتحاد أن عملية القرعة ستجري غداً الخميس في العاصمة القطرية الدوحة بعد انضمام الدول الثلاث إلى المنتخبات الخمسة التي كانت قد أكدت مشاركتها، أي سلطنة عمان والعراق والكويت واليمن، إضافة الى قطر المضيفة.

