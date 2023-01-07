أجواء احتفالية مميزة في البصرة بعد حفل افتتاح "خليجي 25" من قبل beIN SPORTS January 7, 2023 09:05 4:20 دقيقة تركَ حفل افتتاح خليجي 25 أصداء إيجابية واسعة لدى العراقيين الذين اعتبروا نجاح الحفل بداية موفقة في تنظيم البطولة بعد غياب طويل، بينما تباينت آراؤهم إزاء تعادل العراق مع عمان في مباراة الافتتاح. تقارير إخبارية خليجي 25 كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة ليفربول من أجل استعادة توازنه 3:27 دقيقة قمّة مرتقبة بين فياريال وريال مدريد 4:20 دقيقة أجواء احتفالية مميزة في البصرة بعد حفل الافتتاح 3:28 دقيقة جدل واسع حول غياب نجوم البرازيل عن جنازة بيليه 1:21 دقيقة قادش يفاجئ فالنسيا 4:13 دقيقة باريس سان جيرمان يعبر شاتورو بنجاح 5:24 دقيقة يونايتد يصعد إلى رابع أدوار كأس الاتحاد الإنكليزي 0:27 دقيقة المنتخب السعودي يتخطى اليمن في "خليجي 25" 0:37 دقيقة البرازيلي سانتوس ينتقل من فاسكو دي غاما إلى تشلسي 0:50 دقيقة ريال مدريد يعدّ العدّة لمواجهة فياريال