وتأتي إقالة فان مارفيك عقب خروج المنتخب الإماراتي من دور المجموعات لكأس الخليج العربي الرابع والعشرين في قطر حيث استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر أمام العراق بهدفين نظيفين، وقطر المضيفة (2-4).

وكتب الاتحاد في موقعه الرسمي أنه قرر "الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض. وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".

وأشرف فان مارفيك على الإمارات في 20 آذار/مارس الماضي خلفا للإيطالي البرتو زاكيروني، لكنه يعاني بشكل كبير في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

بدأ مشواره بفوز لافت على أرض ماليزيا 2-1 بثنائية لمبخوت الذي حقق ثلاثية "هاتريك" في مرمى اندونيسيا (5-صفر). لكن المنتخب الخليجي مني بخسارتين موجعتين أمام تايلاند 1-2 وفيتنام صفر-1، ليتراجع في مجموعة متواضعة إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وبفارق خمس عن فيتنام المتصدرة.

وأشرف فان مارفيك (67 عاما) على منتخب هولندا بين 2008 و2012 وقاده إلى وصافة كأس العالم 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها إلى نهائيات كأس العالم 2018، قبل أن يشرف على المنتخب الاسترالي في مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة. وقاد فينورد روتردام إلى لقب كأس الاتحاد الاوروبي في 2002.