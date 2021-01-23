وولفرهامبتون إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي من قبل beIN SPORTS January 23, 2021 11:05 0:26 دقيقة حجز وولفرهامبتون أولى بطاقات الدور ثُمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزِه الصعب على مضيفه شورلي بهدف دون رد في الدور الرابع. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الإنكليزي وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 38:49 دقيقة مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لمونديال الأندية 5:19 دقيقة باريس سان جيرمان ينتصر بنتيجة عريضة على مونبلييه 0:38 دقيقة مصر تضع قدماً في ربع نهائي مونديال اليد 0:27 دقيقة ميلان يواصل تعزيز صفوفه 2:26 دقيقة المغرب تسقط في فخ التعادل أمام رواندا 0:33 دقيقة كأس ايطاليا: روما يخسر قانوناً بسبب التبديلات 0:43 دقيقة موراي يعلن عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة 0:44 دقيقة موسم بطولة العالم لموتو جي بي ينطلق بسباقين في قطر 0:28 دقيقة فاردي يغيب عدة أسابيع عن ليستر سيتي 0:38 دقيقة ريال مدريد سيفتقد لخدمات فالفيردي