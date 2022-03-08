توم لييس تمكن من تسجيل ِالهدف الأول للضيوف في الدقيقةِ الثالثة َعشرة، قبل أن يعدل سام سوريدج النتيجة لأصحاب الدار في الدقيقة التاسعة والعشرين، وفي الدقيقة السابعةِ والثلاثين أحرز ريان ياتيس هدف َ الفوز والتأهل لنوتنغهام فوريست الذي سيصطدم بليفربول.