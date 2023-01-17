يأتي ذلك بعد أن انتهت مباراةُ الفريقين في المسابقة على ملعب أنفيلد الأسبوعَ الماضي بالتعادل بهدفين لمثليهما.

مواجهة وولفرهامبتون وليفربول موعدك معها سيكون اليوم الثلاثاء في الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

