وسجل لوك شاو (33) والنيجيري أوديون ايغالو (41 و70) أهداف الفوز.

وغاب عن "الشياطين الحمر" قائد دفاعه الدولي هاري ماغواير الذي يعانى من اصابة في كاحله.

ودفع سولسكاير بالحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو بدلاً من الإسباني دافيد دي خيا.

وكاد المهاجم المخضرم واين روني (34 عاماً) الذي حمل ألوان يونايتد بين 2004 و2017 حاصدا أن يفتتح التسجيل من ضربة حرة صدها روميرو (19).

وكانت أول مباراة يواجه روني فيها فريقه القديم منذ مباراة ايفرتون ويونايتد في كانون الثاني/يناير 2018.

وافتتح يونايتد التسجيل بعد معمعة وكرة وصلت إلى الظهير لوكا شاو الذي أطلق تسديدة ارتدت من الأرض وسقطت فوق رأس الحارس الهولندي كيلي روس (33).

ثم لعب شاو دور الممرر إلى ايغالو الذي سدد بيسراه كرة خادعة ليحكم قبضة فريقه على المواجهة (40).

وفرض ايغالو، المعار من شنغهاي شنهوا الصيني، نفسه نجماً للمواجهة بتحقيق الثنائية بعد كرة بدأها الإسباني خوان ماتا (70).

واكتمل عقد ربع النهائي، حيث سيلتقي مانشستر حامل اللقب مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، وتشيلسي مع مضيفه ليستر سيتي، وأرسنال مع مضيفه شيفيلد يونايتد.

وكان سيتي حقق لقب كأس انكلترا، المسابقة الأقدم في عالم لكرة القدم، العام الماضي بسداسية نظيفة في مرمى واتفورد في النهائي، فيما يحمل أرسنال الرقم القياسي مع 13 لقبًا، مقابل 12 ليونايتد و8 لكل من تشيلسي وتوتنهام.



