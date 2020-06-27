صعد فريق مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عقب فوزه الصعب مساء السبت على مستضيفه نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف السبت على ملعب " كارو رود" ضمن الدور ربع النهائي من البطولة.

انتهى الشوط الأول من المباراة التي خرجت متوسطة المستوى على وقع التعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني افتتح النيجيري أوديون إيغالو التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 51 ثم تعادل تود كانتويل لنوريتش في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 89 طرد تيم كلوزه من صفوف نوريتش.

ولعب الفريقان شوطين إضافيين سيطر فيهما تماما مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بحثاً عن ضمان التأهل إلى نصف النهائي فيما انكمش نوريتش الذي يحتل المركز الأخير في الدوري أملاً في الوصول إلى ركلات الترجيح، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة بالفعل ستنتهي في وقتيها الرسمي والإضافي بالتعادل تمكن مدافع مانشستر يونايتد ماغوير من تسجيل هدف الفوز لفريقه.

تفاصيل المباراة

وأجرى المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير ثمانية تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت بثلاثية نظيفة على شيفيلد يونايتد في الدوري الأربعاء.

وافتتح إيغالو التسجيل بعد أن رفع لوك شو عرضية عن الجهة اليسرى وصلت إلى الإسباني خوان ماتا داخل المنطقة، مررها الى النيجيري الذي تابعها في الشباك من مسافة قريبة (51).

وهو الهدف الخامس لإيغالو، المعار إلى يونايتد من شنغهاي غرينلاند الصيني منذ كانون الثاني/يناير الفائت، في أربع مباريات بدأها أساسيا.

وعادل فريق الـ"كاناريز" من تسديدة رائعة لتود كانتويل إلى يسار الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو (75).

وأكمل نوريتش اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 إثر طرد مباشر للسويسري كلوزه إثر لإمساكه بإيغالو وإسقاطه أرضاً.

أجرى سولسكاير خمسة تبديلات في الوقت الاصلي شهدت على دخول الفرنسي بول بوغبا وماركوس راشفورد، قبل أن يدخل أنتوني مارسيال صاحب الثلاثية "هاتريك" ضد شيفيلد خلال التمديد ليفرض يونايتد سيطرته على المباراة.

.إلا أن كرول حرم يونايتد من التأهل في الوقت الاصلي إثر تصديه على دفعتين ببراعة لتسديدتي بوغبا ومايسون غرينوود (90+6) ليلجأ الفريقان الى التمديد.

وسبق للهولندي أن تصدى لركلتي جزاء في المباراة التي فاز فيها يونايتد على نوريتش 3-1 في الدوري في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

واصل كرول تألقه وتصدى لتسديدة بوغبا من خارج المنطقة (104)، قبل أن يبعد ببراعة رأسية ماغواير (112).

إلا ان المدافع الدولي الإنكليزي منح يونايتد بطاقة العبور الى ملعب "ويمبلي" بعدما وصلته الكرة على مسافة قريبة من المرمى بعدما ارتدت من بن غودفراي تابعها في الشباك (118).

ويختتم الدور نصف النهائي الاحد بمباريات مانشستر سيتي مع نيوكاسل، تشيلسي مع ليستر سيتي وأرسنال مع شيفيلد.

