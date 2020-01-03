ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي ؟ January 3, 2020 21:12 0:30 دقيقة أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون قبل مواجهة ليفربول أن خصمهم في هذه المواجهة صعب للغاية، مضيفا أنهم إذا ما أرادوا الفوز عليه يتوجب عليهم تقديم أفضل ما لديهم على مستوى كل الخطوط. مقابلات كأس الاتحاد الإنكليزي كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول ؟ 0:44 دقيقة سولشار يؤكد حاجة يونايتد إلى "رد فعل" 1:45 دقيقة "هاتريك" إبراهيمي يزيد من معاناة أم صلال 2:16 دقيقة مباراة على الوحل للتذكير بمعاناة اللاجئين السوريين 2:35 دقيقة عودة منتظرة لأردا توران إلى غلطة سراي 2:37 دقيقة أزمة الأموال تفقد الأندية الإيرانية نجومها الأجانب 0:36 دقيقة يوفنتوس يضم السويدي اليافع كولوسيفسكي من أتالانتا 0:30 دقيقة كاين يواجه خطر الغياب لفترة طويلة 1:19 دقيقة مقترح جديد من دجوكوفيتش ونادال بشأن بطولات التنس 0:24 دقيقة ضربة موجعة لأستون فيلا !