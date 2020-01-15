وفرض ولفرهامبتون لقاء إعادة بعد انتهاء المواجهة الأولى بالتعادل السلبي في الرابع من الشهر الحالي، وهو كان قد أخرج يونايتد من ربع نهائي المسابقة الموسم الماضي. كما أن "الشياطين الحمر" لم يحققوا أي فوز على "الذئاب" في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما (قبل مباراة اليوم).

لكن فريق المدرب النروجي أولي غونار سولشار تلقى نبأ سيئا قبل المباراة المرتقبة على أرض ليفربول متصدر الدوري في المرحلة الثالثة والعشرين الأحد، بخسارة جهود راشفورد مسجل 15 هدفا في الـ "برميير ليغ" هذا الموسم، مصابا في الدقيقة 80، بعد دخوله بديلا في الدقيقة 64.

وهدد ولفرهامبتون باكرا في اللقاء عندما وصلت عرضية الى المكسيكي راوول خيمينيز داخل المنطقة روّضها بطريقة رائعة والتف حول نفسه مخادعا ثلاثة مدافعين وسدد بيسراه من مسافة قريبة، لكن الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو تصدى للمحاولة (8).

واعتقد فريق "الذئاب" أنه تقدم بعدما مرر البرازيلي فريد كرة خاطئة على مشارف منطقته فارتطمت بزميله الصربي نيمانيا ماتيتش وتهيأت أمام خيمينيز الذي مررها إلى البرتغالي بيدرو نيتو فتابعها سهلة في الشباك (10)، لكن تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" أظهرت لمسة يد على خيمينيز قبل التمرير، ما أدى الى إلغاء الهدف.

واستفاق "الشياطين الحمر" بعد انطلاقة الضيوف، وهددوا المرمى بتسديدة قوية من الفرنسي أنطوني مارسيال تصدى لها الحارس جون رودي (34).

وواصل يونايتد، سادس ترتيب الدوري، ضغطه ومرر فريد كرة للويلزي دانيال جايمس لكنه سددها مباشرة على رودي الذي خرج لإنقاذها (42).

وضغط المضيف المتوج باللقب 12 مرة آخرها عام 2018، في الشوط الثاني ووصلت الكرة إلى جايمس داخل المنطقة بعد تمريرة من براندون ويليامز، فسددها بيسراه زاحفة قريبة من القائم الأيسر (52).

واستعان سولشار بجهود راشفورد في الدقيقة 64، ليسجل يونايتد هدف الفوز بعد دخوله بثلاث دقائق بعدما وصلت الكرة إلى مارسيال في وسط الملعب فمررها إلى ماتا الذي أفلت من التسلل وانطلق نحو المرمى مسقطا الكرة فوق رودي (67).

ويلتقي يونايتد في الدور الرابع مع واتفورد أو ترانمير روفرز من الدرجة الثانية بعدما تأجلت الثلاثاء مباراة الإعادة بينهما.

إلى ذلك، بلغ كارديف سيتي من الدرجة الأولى الدور ذاته بفوزه بنتيجة 4-3 على مضيفه كارلايل يونايتد من الدرجة الثالثة في مباراة حماسية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الضيوف 2-1 بهدفين لأدين فلينت (18) وجوش مورفي (45) بعدما افتتح نايثان توماس النتيجة لأصحاب الارض باكرا في الدقيقة السابعة.

وضاعف كارديف تقدمه مطلع الشوط الثاني بهدف شخصي ثان لفلينت (48)، قبل أن يقلص كارلايل النتيجة بفضل هاري ماكيردي (51)، الا ان دانيال وارد سجل سريعا الهدف الرابع للضيوف (57) قبل أن يختتم ماكيردي مهرحان الأهداف في الدقيقة 64.