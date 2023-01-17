ودون على الهدف الوحيد هارفي إليوت 13، وبذلك بلغ ليفربول حامل اللقب الدور الرابع من المسابقة.

يذكر أن الريدز فازوا بالمسابقة الموسم الماضي بتخطي تشلسي في المشهد الختامي بركلات الترجيح.

وكانت المباراة السابقة بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2.

دخل ليفربول إلى اللقاء عقب انتقادات واسعة طالته بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز أمام برايتون وبرنتفورد.

وللمفارقة إنّ ريدز سيواجه برايتون نفسه في الدور الرابع على أرض الأخير.

كما بلغ وست بروميتش ألبيون الدور الرابع بفوزه على تشيسترفيلد 4-0.

وحقّق برمنغهام فوزاً صعباً على حساب فورست غرين من الدرجة الثالثة 2-1 ليحجز مكاناً له في الدور المقبل.

