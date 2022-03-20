ليفربول لخطف بطاقة التأهل من بوابة نوتينغهام من قبل beIN SPORTS March 20, 2022 14:32 0:25 دقيقة سيسعى ليفربول إلى خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي ومواصلة المنافسة على رباعية تاريخية هذا الموسم فيما سيكون امتحان نوتينغهام صعبا رغم خوضه المنافسة على أرضه وبين جماهيره على ملعب سيتي غراوند. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الإنكليزي ليفربول -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مبارة ريال مدريد وبرشلونة | معلومات البث المباشر 0:40 دقيقة ليستر سيتي يتخطى برينتفورد 3:13 دقيقة أخبار الكلاسيكو مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو 1:29 دقيقة رين يمطر شباك ميتز بسداسية 0:41 دقيقة المصري البورسعيدي يحقق فوزاً ثميناً على القطن 0:35 دقيقة خسارة الصفاقسي تؤهل الأهلي طرابلس إلى ربع النهائي 0:36 دقيقة كريستال بالاس يكتسح إيفرتون برباعية في كأس الاتحاد 1:11 دقيقة روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي 3:00 دقيقة تشافي أمام اختباره الأصعب في البيرنابيو 4:11 دقيقة موناكو يهزم ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثية