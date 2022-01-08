كأس الاتحاد الإنكليزي

الألماني تيمو فيرنر افتتح التسجيل للبلوز في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من النجم المغربي حكيم زياش، ليضيف كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة، ليعود بعدها بدقيقتين العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو ويدون الهدف الثالث بعد تمريرة من فيرنر.

المدافع الدانماركي أندرياس كريستينسن سجل رابع أهداف رجال توماس توخيل من متابعة رأسية في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

فيما اختتم حكيم زياش خماسية تشيلسي في الدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء، هذا وحمل هدف الضيوف الوحيد في اللقاء توقيع الهولندي أكوازي أسانتي في الدقيقة الثمانين.

