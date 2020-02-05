عانى توتنهام لتخطّي ضيفه ساوثهامبتون بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدفين الأربعاء ضمن منافسات الدور الرابع من مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي.

وبادر توتنهام بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة 12 بعد خطأ من جاك ستيفنز الذي غالط حارس مرماه أنغوس غان.

وتمكّن ساوثهامبتون من قلب الأمور لمصلحته من خلال هدفي الإيرلندي شاين لونغ (34) وداني إينغز (72).

بيد أنّ البرازيلي لوكاس مورا أعاد اللقاء إلى نقطة الصفر بتعديله الكفة مع مطلع الدقيقة (78).

وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بدقيقتين تحصّل الـ"سبيرز" على ركلة جزاء حوّلها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين إلى هدف منح فريقه بطاقة العبور.

يذكر أنّ لقاء الأربعاء هو إعادة للمواجهة بعد أن آلت نتيجة المباراة الأولى بين الفريقين إلى التعادل بهدف لمثله.

وسيواجه توتنهام في الدور الخامس نوريتش سيتي.

