وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة عريضة على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي السبت 6-0 ليحصد ثلاثية محلية تاريخية تحسب لغوارديولا.

وسجّل ستيرلينغ الذي قدّم أحد أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية ثلاثة أهداف من أهداف فريقه الستة لكن غوارديولا دخل في نقاش معه عقب التتويج.

وأعادت لقطة نقاش غوارديولا وستيرلينغ "الودي" أسلوب بيب في التعاطي مع لاعبيه سواء خلال المباريات أو بعدها.

وذكّرت لقطة غوارديولا وستيرلينغ عشاق كرة القدم بنقاش ظهر وكأنه حاد جداً بين المدرب الملقب بالفيلسوف والألماني كيميتش في 2016 حين كان بيب مدرباً لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويصنف البعض تصرفات غوارديولا وتحركاته في الملعب على أنها استعراض غرضه لفت الأنظار إليه مما يجعله مادةً دسمةً لوسائل الإعلام بينما يجد من يدافع عن بيب أنّ هذه التصرفات عبارة عن سلوك عفوي غرضه الإشارة إلى ملاحظات معينة في وقتها المحدد.

