شاهد فرحة جماهير شروزبري الجنونية بعد مباراة ليفربول من قبل beIN SPORTS January 26, 2020 20:13 1:18 دقيقة بعد فرضه التعادل على ليفربول 2-2 وإعادة للقاء الدور الرابع في كأس إنكلترا اجتاحت جماهير شروزبري الملعب بشكل جنوني علما أن الفريق كان متأخرا 0-2. -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة كلوب يشرح أسباب التعادل أمام شروزبري 1:18 دقيقة شاهد فرحة جماهير شروزبري الجنونية ضد ليفربول 5:02 دقيقة "المغمور" شروزبري يجبر ليفربول على خوض الإعادة 3:58 دقيقة روما يضع حدا لسلسلة انتصارات لاتسيو المتتالية 3:04 دقيقة مانشستر يونايتد "يستعرض" أمام ترانمير روفرز 0:42 دقيقة الأهلي (1) - (0) النجم الساحلي - مباشر 0:45 دقيقة حارس روما يهدي لاتسيو هدفاً غريباً 0:33 دقيقة كأس آسيا تحت 23 عاماً: كوريا الجنوبية تتوّج باللقب 3:59 دقيقة كأس انكلترا: مانشستر سيتي يتجاوز فولهام بلا عناء 4:19 دقيقة إنتر يواصل إهدار النقاط