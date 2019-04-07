

حقق واتفورد انتصاراً ملفتاً على وولفرهامبتون 3-2 بعد التمديد اليوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وكان واتفورد خارج البطولة حتى الدقائق الأخيرة لكنه قلب تأخره بثنائية وصعد لملاقاة مانشستر سيتي في النهائي.

وتقدم وولفرهامبتون بفضل الإيرلندي دوهرتي والمكسيكي خيمينيز (36 و62) وحافظ على تقدمه حتى آخر ربع ساعة.

وانتفض صاحب الأرض عقب دخول البديل الإسباني ديولوفيو الذي سجّل له هدف تذليل الفارق (79) قبل أن يدرك ديني التعادل من ركلة جزاء 90+4.

وعاد ديولوفيو ليفرض نفسه بطلاً للمباراة بلا منازع عندما سجّل هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول 104.