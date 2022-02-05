وسجل الجزائري رياض محرز ثنائية، الأول من ركلة جزاء 53، و57، وكان إلكاي غوندوغان 6 وجون ستونز 13 سجلا الأول والثاني لسيتي.

في حين وقع على هدف فولهام الوحيد فابيو كارفالهو 4.

بداية جيدة للامبارد

وحقق نجم الوسط السابق فرانك لامبارد بداية موفقة في مهمته كمدرب لإيفرتون، بقيادته القطب الأزرق لمدينة ليفربول إلى ثمن النهائي بالفوز على ضيفه برنتفورد بأربعة أهداف للكولومبي ييري مينا (31) والبرازيلي ريشارليسون (48) ومايسون هولغايت (62) وأندروس تاوسند (90+1) مقابل هدف لإيفان توناي (54 من ركلة جزاء).

وتعاقد إيفرتون مع نجم ومدرب تشيلسي السابق في 31 كانون الثاني/يناير خلفاً للإسباني المقال رافايل بينيتيس.

وعاد لامبارد الى التدريب للمرة الأولى منذ أن أقاله تشلسي في 25 كانون الثاني/يناير 2021، بعدما كان مدرباً للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب، منذ تموز/يوليو 2019.

وتأهل أيضاً نوريتش سيتي بفوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، كريستال بالاس بفوزه على هارتليبول من المستوى الرابع 2-0 .

