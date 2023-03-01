توتنهام المنتشي بفوزه في ديربي لندن على حساب تشلسي يدخل المباراة ويضع نصب عينه الانتصار والوصول إلى الدور ربع النهائي من المسابقة وسيفتقد الفريق إلى خدمات عدد من لاعبيه المصابين في مقدمتهم قائد الفريق أوغو لوريس ورودريغو بينتانكور.

ويتطلع السبيرز إلى تخطي هذا الدور الذي توقف فيه العام الماضي عقب خروجهم على يد ميدلزبره.

بدوره يتطلع شيفيلد يونايتد العائد إلى سكة الانتصارات هذا السبت في التشامبيونتشيب على حساب واتفورد إلى الاستفادة من إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره للعبور إلى الدور القادم.

شاهد مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS XTRA 1 على الساعة 22:55 بتوقيت مكّة المكرّمة.