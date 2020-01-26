وفرض شروسبيري تاون مباراة اعادة على ليفربول الذي لعب بفريقه الرديف، عندما عاد من تأخر بهدفين لمعادلة النتيجة 2-2 بفضل البديل الاسكتلندي جايسون كامينغز.

ورغم استحواذ ليفربول الذي خاض المباراة في غياب أغلب نجومه، على الكرة الا أن الفريق المضيف كان الأخطر في اللقاء من خلال اعتماده على المرتدات.

ودفع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالعائدين من الاصابة البرازيلي فابينيو والكرواتي ديان لوفرن والكاميروني جويل ماتيب في التشكيلة الأساسية إلى جانب البديل البلجيكي ديفوك أوريجي.

وافتتح اليافع كورتيس جونز النتيجة للضيوف عندما وصلته كرة بينية رائعة طويلة من الاسباني بيدرو شيريفيا إلى داخل المنطقة فتابعها بيسراه أسفل الزاوية اليسرى (15).

وأتيحت عدة فرص لأصحاب الأرض لمعادلة الأرقام لا سيما عن طريق شون والي الذي انفرد بالحارس الإسباني أدريان، الا أن الأخير تصدى برجله للمحاولة (24)، قبل أن تمر كرة الانكليزي بجانب القائم الأيسر (40).

وسجل دونالد لوف هدفا عكسياً في مرمى فريقه عندما وصلت كرة عرضية إلى داخل المنطقة وحين حاول تشتيتها أسكنها في الشباك (46).

وكان أدريان المنقذ مجدداً عندما تصدى ببراعة لتسديدة كالوم لانغ (58).

إلا أن دخول كامينغز في الدقيقة 60 غيّر مجريات اللقاء، اذ ترجم بعد عشر دقائق بنجاح ركلة الجزاء التي تحصل عليها جوش لورانت (64).

وحين حاول ليفربول تسجيل هدف الاطمئنان، كان الحارس ماكس أوليري بالمرصاد لتسديدة البليجكي ديفوك أوريجي القوية من خارج المنطقة (75).

وأدرك كامينغز التعادل بعد أن وصلته كرة طويلة من الحارس أوليري، فراوغ المدافعين وأسكن الكرة على يمين أدريان (75).

ودفع كلوب بالمصري محمد صلاح (79) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (85) مكان ماتيب والياباني تاكومي مينامينو على التوالي لحسم النتيجة دون جدوى.

ومع صافرة النهاية، نزلت الجماهير إلى أرض الملعب احتفالاً بالنتيجة الايجابية أمام بطل اوروبا ومتصدر الدوري الممتاز.