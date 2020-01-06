آرسنال يريد استغلال صحوته لتخطي عقبة ليدز يونايتد من قبل beIN SPORTS January 6, 2020 13:33 2:44 دقيقة يسعى الإسباني ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال لاستثمار الحالـة الإيجابية التي خرج بها فريقه بعد الفوز الأول تحت قيادته في الجولة الماضية من الدوري الممتاز وذلك عندما يستضيف ليـدز يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 11:55 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:56 دقيقة روما يسقط على أرضه أمام تورينو 1:23 دقيقة رالي داكار ينطلق بمفاجأة الليتواني زالا 0:45 دقيقة كأس فرنسا: مرسيليا يعبر دور الـ64 بشق الأنفس 3:50 دقيقة ميدلزبره يفرض مواجهة إعادة على توتنهام 2:30 دقيقة تشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي 2:40 دقيقة مينامينو جوهرة ليفربول القادمة 3:01 دقيقة ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود