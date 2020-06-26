نيوكاسل يخشى غضب مانشستر سيتي بعد السقوط أمام تشيلسي وخسارة اللقب

وسقط سيتي 2-1 أمام تشيلسي يوم الخميس ليخسر لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي كان يحمله ويحقق غريمه ليفربول أول ألقابه في المسابقة في 30 عاماً بعد تقدمه بفارق يستحيل تعويضه في الصدارة بلغ 23 نقطة قبل سبع مباريات من النهاية.

وكان بروس تعادل 2-2 مع سيتي في الدوري في وقت سابق من الموسم الحالي وقال إنه يتوقع انتفاضة قوية من منافسه.

وقال بروس (59 عاماً) في مؤتمر صحفي افتراضي قبل مواجهة يوم الأحد ”دأب سيتي على الفوز بألقاب في السنوات الأخيرة في الدوري وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وهو فريق جيد جداً“.

وتابع ”سيرغب الآن في تعويض ضياع الدوري. لا يزال أمامه دوري الأبطال وكأس الاتحاد“.

وحقق نيوكاسل فوزا وتعادلا بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وأرجع بروس صحوة فريقه إلى تغييرات خططية.

وأضاف ”أعتقد أننا استفدنا من تغيير طريقة اللعب. تقدم ميغيل ألميرون وآلان سان-ماكسيمين في العمق ساعد الفريق على أن يصبح أكثر خطورة“.

وأكد بروس أن نيوكاسل قدم عرضا طويل الأمد إلى ماثيو لونغستاف والكرة الآن في ملعب اللاعب لتقرير مصيره.

ووافق لونغستاف يوم الخميس على تمديد عقده لنهاية الموسم بعد أن رفض سابقا عرضا طويل الأمد.

وقال بروس ”أعتقد أننا قدمنا له عرضا رائعا. الكل يرغب في استمراره.. قمنا بكل شيء والأمر متروك له الآن لتحديد مستقبله“.