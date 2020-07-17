مانشستر سيتي لتأكيد تفوقه على أرسنال



في المباراة الأولى، يسعى أرسنال إلى تحقيق مفاجأة كبيرة ثانية في غضون أسبوع بعد فوزه على ليفربول المتوج بلقب الدوري 2-1 وإحباط آماله بالوصول إلى الحاجز الرمزي للمئة نقطة في البريميرليغ.



كما أن تغلب أرسنال على سيتي بات مفاجأة في إنكلترا، في ظل التقدم الرائع لـ"سيتيزينس" تحت إشراف مدربه الإسباني بيب غوارديولا.



وقال غوارديولا الذي يفكر كثيراً بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد المتوج الخميس بلقب الدوري الاسباني (2-1 لسيتي ذهاباً في مدريد)، "أعرف أنه بالنسبة لأندية النخبة مثل ليفربول، مانشستر يونايتد وخصوصاً أرسنال، لا يريحهم أن نتواجد هنا، لكن عليهم أن يفهموا اننا نستحق التواجد".



ويحتاج أرسنال إلى أداء استثنائي ضد سيتي الذي يعيش فترة رائعة منذ فوزه بسهولة على أرسنال 3-صفر في الليلة الأولى من عودة الدوري المحلي بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد



سولسشاير ولامبارد توّاقان للألقاب



وفي المباراة الثانية الأحد، يسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق فوزه الرابع توالياً هذا الموسم على تشيلسي.



وفاز رجال المدرب النروجي اولي غونار سولسشاير مرتين في الدوري 4-صفر و2-صفر، وفي دور الـ16 من كأس الرابطة 2-1.



ويتألق في صفوفه يونايتد المهاجمون ماركوس راشفورد، الفرنسي أنتوني مارسيال والشاب مايسون غرينوود، خصوصاً في الكرات المرتدة.

ويتنافس الفريقان بضراوة على إحدى بطاقتين مؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل تشيلسي المركز الثالث (63 نقطة) قبل جولتين على نهاية الدوري، بفارق نقطة عن كل من ليستر سيتي ويونايتد.