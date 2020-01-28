غوارديولا حريص على عدم اغضاب جماهير سيتي

ومن أصل 55 ألف متفرج يتسع لهم ملعب سيتي، حضر 39223 متفرجاً خلال الفوز على فولهام 4-صفر في دور الـ16.

قال غوارديولا بعد المباراة "كان الحافز جيداً، وآمل في المباراة المقبلة ضد يونايتد حضور جماهيرنا وأن يكون الملعب ممتلئا".

تابع "لم يكن ممتلئا. لا أعرف لماذا. (الاربعاء) يمنحنا فرصة الذهاب إلى ويمبلي. آمل في تمكنهم من دعمنا أكثر".

لكن عندما تم التطرق إلى الصعوبات المالية للمشجعين، قال غوارديولا الثلاثاء "أتفهم المشجعين. لم يكن بنيتي أبداً الاساءة إليهم. من الجميل أن يكون لدينا جماهير هنا. أنا ممتن دوماً لدعمهم".

أردف "منذ وصولي هنا وحتى اليوم الأخير، أريد القتال للعب جيداً ورؤية ملعب الاتحاد ممتلئاً في كل مباراة".

ويستقبل سيتي الأربعاء جاره وغريمه مانشستر يونايتد في إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، وذلك في مهمة سهلة على الورق بعد فوزه ذهاباً 3-1 في ملعب "أولد ترافورد".

وسيتطلع سيتي لتحقيق فوزه السابع عشر توالياً في المسابقة، إذ لم يخسر في 16 مباراة (12 فوزاً و4 تعادلات) منذ خسارته أمام يونايتد بالذات في الدور الرابع في تشرين الثاني/أكتوبر عام 2016، وحقق خلال هذه السلسلة اللقب مرتين في العامين الماضيين.

وبقي غوارديولا حذراً من مواجهة "الشياطين الحمر" الذين خسر أمامهم على أرضه 1-2 في ذهاب الدوري "هذا مانشستر يونايتد. يمكنهم القيام بذلك، ولقد قاموا بذلك".

تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق "في هذا النوع من المباريات أمام أندية رائعة صاحبة تاريخ مذهل، فهي تمتلك الكبرياء وأعرف مدى صعوبة بلوغ النهائي".

ولا يبدو أن سيتي سيفرط بهذا التقدم على ملعب الاتحاد، لا سيما في ظل ابتعاده بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر في منافسات الدوري وفقدانه الأمل منطقياً بالدفاع عن لقب أحرزه في آخر موسمين.

وبالتالي سيسعى أقله للاحتفاظ بلقبيه في مسابقتي الكأس وتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بقيادة غوارديولا، رغم أن قرعة ثمن النهائي أوقعته في مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13).