سولشار يحذّر لاعبي يونايتد من خطورة "روني"



وقضى روني 13 موسما في يونايتد في دور المهاجم وأنهى مشواره في أولد ترافورد في 2017 وهو في صدارة هدافي النادي عبر العصور برصيد 253 هدفا وحصد 16 لقبا من بينها خمسة ألقاب للدوري الممتاز إضافة إلى لقب وحيد لدوري أبطال أوروبا.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الأولى (الثانية فعلياً) هذا الموسم بعد فترة قضاها مع دي.سي يونايتد المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين وأثبت قدراته في مركزه الجديد في وسط الملعب حيث سجل أربعة أهداف إلى حد الآن.

وقال سولشار للصحفيين "كان لاعبا رائعا في مانشستر يونايتد. لقد لعب هنا لفترة طويلة جدا. هو هداف النادي عبر العصور وفاز بألقاب كثيرة. الكل يقدّر ما قدمه للنادي. قدّم الكثير بالفعل لهذا النادي لكن أي هدف سيسجله في مرمانا سيخصم من رصيده من الأهداف. يشكل تهديدا قرب منطقة الجزاء وأيضا في الركلات الثابتة. سيحاول واين إثبات أن مسيرته لم تنته بعد. يجب أن نحذر منه ولا نمنحه أي مساحة في خط الوسط".

وأشاد سولشار أيضا بلاعب الوسط الجديد برونو فرنانديز الذي انضم إلى النادي في يناير/كانون الثاني مقابل 55 مليون يورو (61.31 مليون دولار).

ويتألق فرنانديز (25 عاما) في مركز صانع اللعب وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين منذ مباراته الأولى الشهر الماضي.

وقال سولشار "لم أندهش لأني شاهدت إمكاناته في الملعب وقدراته القيادية".

وأكد سولشار أن لاعب الوسط المصاب بول بوغبا سيعود إلى التدريبات مع الفريق الأول الأسبوع المقبل بينما سيستمر غياب المهاجم ماركوس راشفورد والجناح دانييل جيمس.

وتحوم شكوك أيضا حول مشاركة الظهير آرون وان-بيساكا في مباراة الكأس.

