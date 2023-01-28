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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنكليزي

ساوثهامبتون يتجاوز مطب بلاكبول ويصعد للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي

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تجاوز ساوثهامبتون مطب بلاكبول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي ليواصل مشواره في المسابقة.

Reuters

وانتصر ساوثهامبتون على بلاكبول الذي يلعب في التشامبيونشيب 2-1 اليوم السبت ليقطع بطاقة التأهل إلى الدور الخامس.

وسجّل الفرنسي بيرود ثنائية الفوز (22 و62) فيما تكفل باتينو بهدف الخاسر (67).

وتعادل إيبسويتش من الدرجة الثالثة فعلياً مع بيرنلي من التشامبيونشيب (الثانية فعلياً) بلا أهداف.

وكذلك تعادل بلاكبيرن روفرز مع بيرمينغهام سيتي (2-2) والفريقين من التشامبيونشيب.

وفاز بريستول على منافسه من ذات الدرجة (التشامبيونشيب) وست بروميتش ألبيون 3-0.

وسقط فولهام من الدوري الممتاز بفخ التعادل أمام سندرلاند (التشامبيونشيب) 1-1.

 

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