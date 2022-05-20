نهضة بركان لاستعادة لقب الكونفيدرالية من قبل beIN SPORTS May 20, 2022 12:48 2:28 دقيقة يبحث نهضة بركان عن لقبه القاري الثاني و هو يواجه أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي في مدينة أويو النيجرية، اللاعبون يستعدون بمعنويات عالية لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المغربية. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي نهضة بركان -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة لقطة طريفة من مشجعة لإيفرتون 0:44 دقيقة روديغر يودّع تشيلسي ويمتدح كانتي 0:30 دقيقة نهضة بركان وأورلاندو بيراتس - التغطية الخاصة 0:34 دقيقة بوروسيا دورتموند يعلن رحيل ماركو روزه 0:55 دقيقة ريال مدريد يختبر قوته عندما يلاقي ريال بيتيس 2:28 دقيقة نهضة بركان لاستعادة لقب الكونفيدرالية 1:21 دقيقة ريال مدريد يتجاوز برشلونة ويتأهل إلى النهائي 2:03 دقيقة تايتوم وسمارت يقودان سلتيكس لمعادلة هيت 0:31 دقيقة الفيحاء يكتب التاريخ بأحرف من ذهب 4:03 دقيقة بيرنلي يتعثر بالتعادل أمام أستون فيلا