عاد نادي بيراميدز المصري بنقاط الفوز من أرض نامونغو التنزاني 2-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الإفريقي.

وسجل كل من رمضان صبحي (الدقيقة 71من ركلة جزاء) وعمر جابر (85) هدفي الفريق المصري.

ويملك بيراميدز 6 نقاط من مباراتين.

واقعة غريبة وشكوى لبيراميدز

وتقدم مسؤولو بيراميدز قبل انطلاق المباراة بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي "كاف" ضد نادي نامونغو والمنظمين، بعد تعرض بعثته لموقف غريب، حيث فوجئ أفرادها برش مادة بيضاء غريبة على ملابس اللاعبين قبيل وصولهم إلى الملعب، أصابتهم بذعر شديد وحكة في أجسادهم ما أصاب الجميع بذعر شديد، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي المصري.

وتقدمت البعثة المصرية بشكوى لمراقب المباراة والمنسق العام الذي عاين الغرفة وبعد تأكده من وجود المادة البيضاء الغريبة على الملابس أعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق ليستعد فيها لخوض المباراة، وطلب من مسؤولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها للكاف.

واضطرت البعثة قبل المباراة إلى غسل الملابس والقمصان لتطهيرها من المادة الغريبة، ولاحقا وضعها على أرضية الملعب بهدف تعريضها لأشعة الشمس.

وأثبت المراقب الواقعة في تقريره وسمح لفريق بيراميدز بتغيير الزي المتفق عليه فارتدى اللونين الأبيض والأسود بدلا من اللون الأسود.

سقوط مدو لنهضة بركان وتعثر شبيبة القبائل

في مواجهات المجموعة الثانية، انهزم نهضة بركان المغربي، حامل اللقب، أمام مضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون رد.

وسجل اللاعب سويبو مارو (54) وسيبيري سانو (72) هدفي المباراة.

وفي ذات المجموعة، عاد شبيبة القبائل الجزائري من خارج أرضه بنتيجة التعادل أمام نابسا ستارز الزامبي 2-2.

وسجل كل من جيمي موكييا (12) ودويسي سوكو (63) هدفي الفريق الزامبي فيما دوّن كل من أموس سيموانزا (82 خطأ في مرماه) و ماسينيسا نزلة (90) ثنائية الفريق الجزائري.

ويحتل فريق شبيبة القبائل صدارة المجموعة بـ4 نقاط فيما يملك كل من القطن الكاميروني ونهضة بركان 3 نقاط.