مواجهة بيراميدز ومازيمبي تنتهي بتعادل سلبي من قبل beIN SPORTS April 18, 2022 00:07 2:11 دقيقة لم يتمكن بيراميدز المصري من تحقيق نتيجة إيجابية تخول له خوض مواجهة الإياب بأريحية بعد تعادله دون أهداف مع مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. الملخصات كأس الاتحاد الأفريقي مازيمبي بيراميدز -آخر الفيديوهات 4:40 دقيقة المصري البورسعيدي يفوز ذهاباً على نهضة بركان 2:09 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الاتحاد وأهلي طرابلس 2:11 دقيقة مواجهة بيراميدز ومازيمبي تنتهي بتعادل سلبي 4:37 دقيقة "سيناريو مجنون" يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية 2:40 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام مرسيليا 0:28 دقيقة سيمبا يكتفي بهدف في شباك أورلاندو بيراتس 0:27 دقيقة بي إس في آيندهوفن يتوّج بطلاً لكأس هولندا 4:47 دقيقة ليون يكتسح ضيفه بوردو 3:49 دقيقة تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 4:02 دقيقة أتلتيكو مدريد يرفض التعثر أمام إسبانيول