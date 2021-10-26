ويصطدم شبيبة القبائل الجزائري وصيف بطل النسخة الفائتة برويال ليوباردز من إسواتيني، ويلاقي الفريق الجزائري الآخر شبيبة الساورة قلوب الصنوبر الغاني، فيما يلتقي بيراميدز المصري بمانياما الكونغولي، ويواجه مواطنه المصري البورسعيدي ريفرز يونايتد النيجيري.

ويلتقي نهضة بركان المغربي بطل نسخة 2020 بالجيش الرواندي، فيما يصطدم الاتحاد الليبي بإنييمبا النيجيري، ويلاقي نواذيبو الموريتاني القطن الكاميروني.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الذهاب في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أن تجرى لقاءات الإياب في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول.

