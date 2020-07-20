مصر تطلب تعديل مسابقة كأس الـ"كاف" من قبل beIN SPORTS July 20, 2020 22:44 0:37 دقيقة طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تطبيق النظام الجديد المتبع في دوري الأبطال على ما تبقى من مباريات مسابقة كأس الـ"كاف" وذلك تحقيقاً لما وصفه بتكافؤ الفرص. كأس الاتحاد الإفريقي -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة رونالدو: "الأرقام القياسية مهمة ... ولكن" 4:12 دقيقة رونالدو التاريخي يبعد السيدة العجوز عن ملاحقيها 0:34 دقيقة كريستيانو رونالدو "صائد" الأرقام القياسية 0:37 دقيقة مصر تطلب تعديل مسابقة كأس الـ"كاف" 0:19 دقيقة إيفرتون يطيح بشيفيلد وبرايتون يضمن البقاء 0:50 دقيقة أغيري يغادر ليغانيس 0:31 دقيقة إشبيلية يفعّل خيار التعاقد النهائي مع سوسو 1:57 دقيقة فرانس فوتبول تعلن عدم منح جائزة الكرة الذهبية 1:04 دقيقة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 0:54 دقيقة كازورلا إلى السد القطري