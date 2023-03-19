وسجل ثلاثية فيوتشر البديل علي الفيل (41) ومهند لاشين (73) والبديل الآخر احمد عاطف (87).

ورفع فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف خلف مواطنه بيراميدز المتصدر والذي يحل ضيفاً على الجيش الملكي المغربي الثالث (7 نقاط) لاحقا، فيما يحتل اسكو دي كارا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفرض فيوتشر أفضليته منذ البداية ومرر محمد فاروق كرة عرضية متقنة سددها على زعزع الخالي من الرقابة فوق العارضة (7)، وأخرى لناصر ماهر من خارج المنطقة ابعدها الحارس ماهاديو ساما قبل ان يشتتها الدفاع الى ركنية (8).

وواصل لاعبو فيوتشر ضغطهم الهجومي بحثا عن هدف التقدم وكادوا يفعلونها من ركلة ركنية للمغربي عبد الكبير الوادي وصلت الى فاروق الذي سددها بقوة ارتدت من الدفاع وتهيأت أمام باسم علي الذي سددها بدوره لمن ماهاديو ابعدها الى ركنية (24).

وتابع ماهاديو تألقه وابعد تسديدة لماهر بصعوبة الى ركنية (40)، كانت مصدر الهدف الاول عندما لعبها الكاميروني جوزيف جوناثان نغويم وتابعها زعزع برأسه واكملها الفيل داخل الشباك على يسار الحارس (41).

وأنقذ ماهاديو مرماه من هدف ثان بتصديه لرأسية مروان محسن (44).

ولم يتغير الحال مع بداية الشوط الثاني، وسدد مروان خلفيه كرة من مسافة قريبة ابعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية (46)، وأرسل البديل احمد رفعت عرضية متقنة من ركلة حرة غير مباشرة تابعها الفيل برأسه وابعدها الحارس الى ركنية (56).

واستغل فيوتشر ركنية لتعزيز تقدمه عندما انبرى لها نغويم وارتقى لها لاشين برأسه وتايعها داخل الشباك على يمين الحارس (73).

وأضاف عاطف الهدف الثالث براسية إثر تمريرة من رفعت (87).