وأكمل المضيف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه يبيري سانو في الدقيقة 57، واستغل الفريق القبائلي التفوق العددي ليحرز هدف السبق عبر قائده رضا بنسايح في الدقيقة 63، وضاعف وليد بنشريفة تقدم الشبيبة بهدف ثان في الدقيقة 68، فيما دون فرانسيس تومبي أليمي هدف القطن الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 89.

