وبالرغم من قوة أداء الفريقين اللذين تقاسما السيطرة على المجريات، فإنهما فشلا في هز الشباك.

ودانت الأفضلية الطفيفة للصفاقسي في الشوط الأول، حيث سدد محمد منصر كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ابعدها حارس "غزالة سوسة" أسامة بلبولي من تحت العارضة الى ركنية (2).

وسدد مرتضى بن وناس إثر مهارة فردية كرة قوية أبعدها أحد مدافعي الصفاقسي برأسه عن خط المرمى (47).

وأحكم أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني وكان هذا الأمر بارزاً بفعل تألق حارس الصفاقسي أيمن دحمان.

وسيلتقي الفريقان إياباً الأسبوع المقبل في ملعب الطيب المهيري بصفاقس (جنوب تونس).

ولا تعتبر النتيجة مفيدة للفريقين التونسيين اذ تعقدت الأمور في المجموعة، ولا سيما بعد تغلب جراف السنغالي على ضيفه ساليتاس البوركيني 2-صفر في داكار.

وسجل الهدفين ألبير دييني (12) وبابا بايي (44).

ويتصدر الصفاقسي بخمس نقاط امام النجم الساحلي صاحب النقاط الأربع والذي يتفوق بفارق المواجهة عن جراف، فيما يحتل ساليتاس المركز الرابع بثلاث نقاط.

