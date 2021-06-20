انتهت مواجهة بيراميدز المصري وضيفه الرجاء المغربي على وقع التعادل السلبي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتأجل الحسم تماماً بذلك إلى مواجهة الإياب والتي ستقام يوم الأحد السابع والعشرين من حزيران/يونيو الحالي في المغرب.



بيراميدز والرجاء – أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 85 – رمضان صبحي توغل داخل منطقة جزء الرجاء وراوغ كل من واجهه ثم مرر الكرة لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، فسدد الأخير الكرة قوية ارتدت من أقدام مدافعي الرجاء.

الدقيقة 80 – محسن متولي نفذ ركلة حرة مباشرة للرجاء على حدود منطقة جزاء الفريق المصري إلا أن كرته ذهبت بسهولة إلى يد الحارس الشناوي.

الدقيقة 75 – رمضان صبحي مهاجم بيراميدز استلم الكرة داخل منطقة جزاء الرجاء على مقربة من المرمى ثم سدد بغرابة في أقدام مدافعي الفريق المغربي.

الدقيقة 56 – ركلة ركنية للرجاء نفذها سفيان رحيمي إلا أنها لم تستغل.

الدقيقة 50 – الهدوء سيطر على أحداث اللقاء، بيراميدز يواصل انكماشه خوفاً من استقباله لهدف على أرضه يصعب من موقفه في مواجهة العودة.

الدقيقة 46 – انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 1 - نهاية الشوط الأول بين بيراميدز والرجاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الدقيقة 36 – الرجاء هو الأفضل حالياً والأكثر خطورة على المرمى، سفيان رحيمي ارتقى لكرة عرضية وهو على مقربة من المرمى وسددها برأسه ذهبت فوق عارضة حارس بيراميدز أحمد الشناوي.

الدقيقة 24 – أولى الهجمات الخطيرة في المباراة محمود بنحليب، مرر كرة رائعة لسفيان رحيمي الذي انفرد تماماً بمرمى الفريق المصري إلا أن الحارس أحمد الشناوي تصدى للكرة بثبات وثقة.

الدقيقة 15 – هدوء في أحداث المباراة بيراميدز يسعى إلى شن الهجمات من الجانب الأيمن إلا أن دفاع الرجاء له الكلمة العليا إلى الآن.

الدقيقة الرابعة – بيراميدز حصل على الركلة الركنية الأولى له في المباراة نفذها عبد الله السعيد لرمضان صبحي إلا أن الأخير لم يستغلها على الشكل الأمثل.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء أطلاق صافرته معلناً انطلاق أحداث الشوط الأول من المواجهة الكبرى بين بيراميدز والرجاء في إطار ذهاب الدور نصف النهائي.



تشكيلة الفريقين