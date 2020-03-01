حقق فريق بيراميدز المصري فوزاً عريضاً ولافتاً على مستضيفه فريق زاناكو الزامبي قوامه ثلاثة أهداف دون رد الأحد في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الزامبية لوساكا.

وافتتح بيراميدز التسجيل مبكراً في الدقيقة 18 عن طريق المدافع علي جبر، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة 24 وفي الدقيقة 68 تمكن صانع الألعاب عبد السعيد من إضافة الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وضمن ذهاب الدور ذاته سقط فريق إنييمبا النيجيري في فخ التعادل مع ضيفه حوريا الغيني (1-1) وافتتح أوغسطين توندى أولاديبو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل بونيفاسي هابا لحوريا في الدقيقة 71.



