فخر الدين بن يوسف افتتح التسجيل للفريق المصري في الدقيقة الثالثة، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين، وعاد اللاعب ذاته ليوقع ثنائيته الثالث لفريقه في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وفشل عبدو واتارا في تقليص النتيجة لأصحاب الأرض بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والأربعين ، ووسع إسلام عيسي النتيجة إلى رباعية في الدقيقة الرابعة والستين ، قبل أن يقلص أماتشو كانغنيفي النتيجة لأًصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والستين.

فيوتشر يحقق الفوز على الجيش الملكي

وضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة أيضاً، حقق فيوتشر المصري أول فوز له في المجموعة بتغلبه على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدفين نظيفين.

وأحرز كل من مروان محسن من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وحاتم الصوابي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50 هدفي فيوتشر.

وتراجع بذلك الجيش الملكي إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.