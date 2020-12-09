الـ"كاف" يوقف لاعب بيراميدز إبراهيم حسن من قبل beIN SPORTS December 9, 2020 12:05 0:52 دقيقة أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقافَ إبراهيم حسن لاعبِ بيراميدز لشهرين بعد ظهور نتيجة إيجابية في اختبار المنشطات الذي خضع له في أكتوبر الماضي. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيراميدز -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة الـ"كاف" يوقف لاعب بيراميدز إبراهيم حسن 0:30 دقيقة تأجيل مباراة فياريال أمام كاراباخ 3:12 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال مدريد ومونشنغلادباخ 1:09 دقيقة دوشان تاديتش في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:16 دقيقة إنتر في مهمة البحث عن العبور من بوابة شاختار 3:08 دقيقة نزال قوي بين أياكس وأتالانتا 1:34 دقيقة لامبارد: "مباراة صعبة" 1:41 دقيقة ويستون ماكيني: "تسلّحنا بالثقة في مواجهة برشلونة" 3:58 دقيقة تشيلسي يتعادل مع كراسنودار وفوز إشبيلية خارج ملعبه 0:31 دقيقة مباراة سان جيرمان وباشاكشهير تٌستأنف الأربعاء