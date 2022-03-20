الصفاقسي يواجه زاناكو بحثاً عن انتصار حتمي من قبل beIN SPORTS March 20, 2022 11:02 2:08 دقيقة يحلّ النادي الصفاقسي ضيفاً على متذيل ترتيب المجموعة الأولى زاناكو الزامبي بحتمية الانتصار وانتظار نتيجة الأهلي الليبي وبيراميدز المصري، وذلك عندما يتواجه الفريقان في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات ضمن كأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي الصفاقسي زاناكو الزامبي -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة البرتغالي أوليفيرا يتوج بجائزة إندونيسيا الكبرى 0:30 دقيقة مبارة ريال مدريد وبرشلونة | معلومات البث المباشر 2:48 دقيقة المصري يستضيف القطن سعياً لحسم تأهله 2:08 دقيقة الصفاقسي يواجه زاناكو بحثاً عن انتصار حتمي 3:58 دقيقة كوكي يمنح أتلتيكو النقاط أمام رايو فاليكانو 0:55 دقيقة السيلية يضمن تواجده في دوري نجوم قطر 0:43 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن تعويض بنزيمة ويمتدح برشلونة 0:50 دقيقة لوكلير أول المنطلقين في سباق جائزة البحرين الكبرى 6:34 دقيقة تعرف على آخر أخبار الكلاسيكو 2:59 دقيقة لوكاكو وزياش يقودان تشيلسي إلى نصف النهائي