وضمن الاتحاد المنستيري، متصدر المجموعة بـ10 نقاط، العبور إلى ربع النهائي بشكل رسمي عقب فوز يونغ أفريكانز التنزاني على ضيفه ريال باماكو المالي بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الأولى، انتصر مارومو غالانتس الجنوب الإفريقي على اتحاد الجزائر بهدفين دون رد.