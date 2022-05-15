أورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على حساب الأهلي طرابلس الليبي من قبل beIN SPORTS May 15, 2022 19:56 4:37 دقيقة بلغ أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحد، رغم خسارته من ضيفه الأهلي طرابلس الليبي في إياب نصف النهائي (0-1) مستفيداً من فوزه ذهاباً (2-0) في ليبيا. وسجل الهدف الوحيد علي أبو عرقوب في الدقيقة 89. الملخصات كأس الاتحاد الأفريقي أورلاندو الأهلي طرابلس -آخر الفيديوهات 4:37 دقيقة أورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 0:30 دقيقة زيارة نجوم باريس سان جيرمان لمقر الأكاديمية في قطر 0:51 دقيقة بوتشيتينو سعيد بتواجده في الدوحة 0:49 دقيقة باستيا نيني ينال لقب جائزة فرنسا الكبرى 0:47 دقيقة دجوكوفيتش يتوج ببطولة روما 5:28 دقيقة مانشستر سيتي يعود بنقطة ثمينة من أرض وست هام 0:51 دقيقة ليفاندوفسكي يتسلم جائزة هداف الدوري الألماني 2:08 دقيقة توتنهام في المركز الرابع مؤقتاً 0:36 دقيقة شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتحرز لقب بطولة روما 0:38 دقيقة إنتر من أجل المحافظة على حظوظه بالتتويج