نهضة بركان يتعادل مع زاناكو ويتأهل متصدراً

وافتتح آلان تراوري التسجيل لبركان في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل رودغيرز كولا للفريق الزامبي في الدقيقة 39.

وضمن المجموعة ذاتها نجح موتيما بيمبي في الفوز على أدجوبي البنيني بهدف دون رد، وهو فوز لم يستفد منه على الرغم من تساويه مع زاناكو في رصيد النقاط ولكل منهما عشر لتفوق الفريق الزامبي في المواجهات المباشرة.

بذلك تصدر نهضة بركان ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة في حين حل زاناكو ثانياً بعشر نقاط وتأهل الفريقان إلى ربع النهائي.

أنييمبا يلحق بركب المتأهلين

من جانبه لحق أنييمبا النيجيري بركب المتأهلين إلى ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه سان بيدرو الإيفواري 5-2 الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من مواجهات المجموعة الرابعة.

وسجل عبد الرحمن بشير (2) وفيكتور مباوما (3 و75) وأوغوستين تاندي أولاديبو (25) وستانلي ديمغبا (85) أهداف إنييمبا، وشريف جيمو (6) ورولان زامبي (44) هدفي سان بيدرو.

وكان إنييمبا، بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا عامي 2003 و2004، بحاجة إلى الفوز لحجز البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين حسنية أغادير المغربي متصدر المجموعة وبارادوا الجزائري والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها أسامة قيسمون (10 و72) ويسري بوزوق (90+5).

وأنهى إنييمبا منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف حسنية أغادير، ونقطتين أمام بارادو الثالث، فيما حل سان بيدرو في المركز الاخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

وبات إنييمبا ثامن فريق يبلغ ربع النهائي بعد حسنية أغادير وبيراميدز والمصري البورسعيدي المصريين (المجموعة الأولى) وهورويا الغيني والنصر الليبي (الثانية) ونهضة بركان المغربي وزاناكو (الثالثة).

وفي مباريات هامشية، فاز بيراميدز على مضيفه نواذيبو الموريتاني بهدف وحيد سجله أحمد أيمن منصور في الدقيقة 59 بملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وخسر النصر أمام ضيفه هورويا بهدفين نظيفين سجلهما بونيفايس هابا (11) ودرامان نيكييما (76 من ركلة جزاء)، وبيديفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام ضيفه دجوليبا المالي بهدفين نظيفين سجلهما بانغالي سانوغو (15) وعمر كامارا (46).

