بيراميدز يستهل مشواره الإفريقي بفوز صعب

وأقيمت المباراة في استاد الاسكندرية بناء على طلب الفريق الليبي، بعد تعذر إقامة اللقاء في ليبيا أو تونس.

سجل هدف فوز بيراميدز وصيف بطل النسخة الماضية، الغاني جون انتوي في الدقيقة 54، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ايابا يوم 6 كانون الثاني/يناير المقبل بملعب الدفاع الجوي.

تعادل المقاولون والنجم الساحلي

وضمن ذهاب الدور ذاته تعادل المقاولون العرب المصري سلباً مع ضيفه النجم الساحلي التونسي.

وشهدت المباراة بعض المحاولات الهجومية من كلا الفريقين ولكنها افتقدت إلى الفاعلية والخطورة على المرميين.

وعلى الرغم من التغييرات الهجومية التي اجراها عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، إلا أن التغييرات الدفاعية للبرازيلي جورفان فييرا المدير الفني حافظت على النتيجة سلبية بانتظار مباراة الإياب المقررة في 6 كانون الثاني/يناير في الملعب الاولمبي في سوسة.

