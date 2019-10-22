أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء نقل نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه 25 أبريل (نيسان) الكوري الشمالي المقررة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في بيونغ يانغ إلى مدينة شنغهاي الصينية، بعد أسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.

وجاء في بيان الاتحاد القاري "نظرا للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية، حذر الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي...من التحديات في انتاج وبث المباراة النهائية، وهي واحدة من أكثر الأحداث المتوقعة في روزنامة الاتحاد الآسيوي".

تابع الاتحاد القاري "تماشيا مع أهدافه، وبعد دراسة متأنية للتحديات المؤثرة على الترتيبات التجارية، البث التلفزيوني، الإعلام واللوجستية، اضطر الاتحاد الآسيوي إلى نقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد".

ورأى الاتحاد القاري أن اختياره لشنغهاي كان بسبب سهولة الوصول إليها وبعد تأكيد الاتحاد الصيني رغبته في استقبال النهائي.

وكانت مباراة الكوريتين ضمن تصفيات مونديال 2022 حظيت بمتابعة عالمية لمجرياتها التي لم تبث مباشرة، فيما وصف نجم الجنوبية سون هيونغ مين مهاجم توتنهام الإنكليزي المواجهة بـ"العنيفة جدا".

وستقام المباراة الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما سيتم تأكيد الملعب المضيف "في الوقت المناسب" بحسب ما ختم بيان الاتحاد.

وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم كشف الأسبوع الماضي وجود مساعٍ لنقل المباراة إلى بلد محايد.

ويعتمد الاتحاد القاري مبدأ المداورة في استضافة المباراة النهائية بين الشرق والغرب، وعليه من المقرر أن يستضيف النادي الكوري الشمالي المباراة النهائية لهذا العام، بعدما أقيم النهائي في العام الماضي بضيافة القوة الجوية العراقي الذي حصد اللقب للمرة الثالثة توالياً.

وكان 25 أبريل قد تأهل إلى النهائي بعدما تخطى هانوي الفيتنامي، فيما أطاح العهد بالجزيرة الأردني.

