ورفع الكويت رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الجزيرة الأردني الذي اجتاز عقبة الاتحاد السوري في ابوظبي بهدفين نظيفين الاثنين أيضا سجلهما فراس شلباية (13 من ركلة جزاء) ونور الروابدة (43)، فيما ظل النجمة على رصيده السابق 4 نقاط امام الاتحاد متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

واجرى مدرب الكويت محمد عبدالله تغييرات عدة على الفريق تفاديا لارهاق العناصر الاساسية في اسبوع مزدحم بالاستحقاقات المهمة، فمنح الفرصة للمدافعين محمد البذالي وراضي جمال ولاعبي الوسط عبدالله البريكي وشاهين الخميس .

واهدر "الابيض" الاكثر استحواذا على الكرة فرصا جيدة للتهديف، فيما كاد الضيوف ان ينجحوا في نهجهم بالاعتماد على الهجمات المرتدة غير ان الحارس حميد القلاف انقذ كرة عبدالله سيف الخطرة (40).

وحدث توتر بين الجهازين الفنيين للفريقين خارج الملعب انتهى بطرد الحكم الكوري الجنوبي كيم وو سونغ لمدرب النجمة التونسي فتحي العبيدي ومواطنه مساعد مدرب "الابيض" كريم الشاذلي (40).

وفي الوقت بدل الضائع استغل يعقوب الطراروة خطأ مشتركا بين حارس النجمة احمد رسول والمدافع كريم عبدالله وخطف الكرة منهما ثم وضعها في المرمى الخالي (45+6).

في الشوط الثاني، ووسط محاولات لادراك التعادل من الفريق البحريني، نجح العاجي جمعة سعيد في اضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية في سقف المرمى (61).

وبعد 5 دقائق، قلص النجمة الفارق بهدف للسنغالي مامادو درامي اثر متابعة جيدة لكرة عرضية امام المرمى.