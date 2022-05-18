وسجل كل من علي أحمد خلف (45) والسنغالي أبلاي مبينغي (59) وبدر طارق (74) ثلاثية الفريق الكويتي فيما دوّن كل من علي حسن سعيد (24) وجاسم أحمد الشيخ (34) هدفي الرفاع.

وفي ذات المجموعة، فاز ظفار العماني على فريق شباب الخليل الفلسطيني 3-صفر.

وفي المجموعة الأولى، قاد عيد الفارسي فريق السيب العماني للفوز على جبلة السوري بهدف دون رد في المقابل انتهت مباراة الأنصار اللبناني مع الكويت الكويتي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وانتهت مباراة تشرين السوري أمام هلال القدس الفلسطيني في المجموعة الثالثة بالتعادل السلبي وعرفت كذلك مباراة النجمة اللبناني أمام الرفاع الشرقي البحريني التعادل الإيجابي (1-1).

في المجموعة الرابعة، انتصر غوكولام كيرلا الهندي على مواطنه موهيون بوغان 4-2 وباشوندهارا كينغز من بنغلادش على مازيا من جزر المالديف بهدف دون مقابل.