الجماهير العُمانية تتفاعل مع إنجاز السيب من قبل beIN SPORTS October 22, 2022 21:29 2:43 دقيقة بعد فوز السيب بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محققاً أولَ تتويج لنادٍ عماني على الصعيد الآسيوي، عبرت الجماهير العمانية عن تفاعلها مع هذا التتويج واعتبرته إنجازاً للكرة العمانية التي لم يسجَّل لها حضورٌ بهذا الحجم على مستوى القارة الصفراء. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الآسيوي السيب العماني -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة الجماهير العُمانية تتفاعل مع إنجاز السيب 3:03 دقيقة الجماهير المكسيكية تستعد للسفر إلى قطر 3:08 دقيقة ريال مدريد يحتفي بكريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية 0:44 دقيقة فوز ثمين لليون على مونبلييه 0:26 دقيقة المنتخب السعودي يفوز ودياً على مقدونيا الشمالية 0:30 دقيقة بلد الوليد يفوز على ريال سوسييداد 4:47 دقيقة قمة تشلسي ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل 0:49 دقيقة اللجنة العليا تلتقي جماهير الأرجنتين والمكسيك 3:41 دقيقة بايرن ميونيخ يضغط على المتصدر بفارق النقطة 4:24 دقيقة دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مبهر