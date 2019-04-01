كأس الاتحاد الآسيوي: سقوط القادسية وفوز العهد

في المباراة الأولى، سجل للمالكية هاشم عيسى (42 و72)، وللقادسية يوسف ناصر (70 من ركلة جزاء).

وفي المباراة الثانية، سجل محمد قدوح ثلاثية "هاتريك" للعهد (16 و 60 و 69) بعد أن افتتح زميله نور منصور التسجيل (2)، فيما سجل ثامر الزعبي (37) وخليل علاوي (85) هدفي السويق.

انفرد المالكية بالصدارة وفي رصيده 7 نقاط، متقدماً على العهد الثاني (5 نقاط)، والقادسية الثالث (4 نقاط)، وبقي السويق الرابع الأخير من دون رصيد.

وفي المجموعة الأولى، فاز الجيش السوري على الوحدات الأردني بهدف نظيف سجله أحمد الأشقر في الدقيقة 72.

ولحساب المجموعة ذاته فاز هلال فلسطين بالغياب 3-صفر على النجمة اللبناني الذي بعث بخطاب إلى الاتحاد الآسيوي أشار فيه إلى أنه لم يتمكن من السفر إلى فلسطين لمواجهة هلال القدس.

رفع الجيش السوري رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام الوحدات الثاني، و3 نقاط عن هلال القدس الثالث، فيما يتذيّل النجمة اللبناني ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط.